Cyberpunk 2077 : trailer de lancement

Après des mois et on pourrait même dire « des années » d'attente,sortira donc demain, le 10 décembre, et CDPR en marque la fin de la première étape de la communication avec ce trailer de lancement.Première étape car l'affaire est loin d'être terminée entre les affaires de bugs qui vont probablement réclamer un long suivi, l'arrivée future de l'upgrade spécialement dédiée à la PlayStation 5 et la Xbox Series, les extensions comme le veut la coutume, sans oublier la partie multijoueur qui fera néanmoins l'objet d'un jeu à part entière.