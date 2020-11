Demon's Souls accueille son dernier trailer

Et voilà, après des mois d'attente, le remake dedispose de son trailer de lancement pour signaler sa disponibilité sur PlayStation 5, même s'il est forcément dommage que cela concerne en fait les USA (et le Japon, entre autres) qui accueillent aujourd'hui la console alors que l'Europe doit encore patienter 7 jours.Et comme on n'a pas grand-chose de plus à dire pour le moment, on ajoutera pour les curieux une vidéo IGN pour montrer un aperçu plus large de l'éditeur de personnage.