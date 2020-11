Avec une goutte de retard (de toute façon, il n'est pas encore disponible pour tout le monde), voici le trailer de lancement d', dernier épisode en date de cette bien longue saga qui mine de rien va fêter ses 13 bougies dans quelques jours.Voyage donc au pays de Vikings et de l'Angleterre d'Alfred le Grand, et ce désormais sur PC, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One, et dès le 19 novembre sur PlayStation 5.