COD Black Ops : Cold War pose en vidéos l'ambiance de sa campagne solo

Activision vient poser l'ambiance de la campagne solo deavec trois mini-vidéos pour illustrer le contexte des trois premières missions de cette histoire qui fera suite au tout premier épisode de la franchise « Black Ops » (13 ans après), avec le retour de têtes connues dont le trio Mason, Woods et Hudson.La première se situera à Amsterdam et aura pour cadre une prise d'otage, la deuxième reviendra dans le passé avec le Vietnam pour une mission très différente des habitudes de la série, et nous irons ensuite faire un tour à Moscou pour tenter de pénétrer en douceur dans le QG du KGB. Dans cette dernière, les développeurs promettent un peu moins de linéarité dans la façon d'arriver à ses fins.sortira dans dix jours sur PC, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One, puis le 19 novembre sur PlayStation 5.