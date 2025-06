Après God of War et Star Wars, Stig Asmussen va maintenant s'occuper de Donjons & Dragons Après God of War et Star Wars, Stig Asmussen va maintenant s'occuper de Donjons & Dragons

Aussi chevelu que votre serviteur, Stig Asmussen est un homme dont le CV n'a pour l'heure aucune mauvaise ligne : du taf sur la trilogie initiale de God of War dont le poste de réalisateur sur celui de la PS3, avant de partir chez Respawn pour s'occuper des deux premiers morceaux de l'actuelle trilogie Star Wars Jedi.



Désormais et depuis un an dans son propre studio bien à lui (Giant Skull), l'homme vient comme d'autres de signer avec la société Hasbro pour une adaptation de l'univers Donjons & Dragons, « riche en narration et en combats héroïques ». On se met à rêver d'un jeu du genre avec la mise en scène d'un God of War III mais calmons nos ardeurs et patientons sagement vu que de toute façon, aucune fenêtre de sortie ne peut être délivrée pour l'instant.