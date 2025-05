SteamOS se déploie sur ROG Ally et Legion Go

Plusieurs mois de peaufinage furent nécessaires mais c'est bon, SteamOS dans sa désormais version 3.7.8 se déploie nativement sur les machines concurrentes, pour l'heure uniquement ROG Ally et Lenovo Legion Go, permettant aux intéressés de bénéficier enfin d'un OS de qualité et un gain très notable d'optimisation pour en faire, dans la forme en tout cas, une véritable console portable. Notons que la MAJ ajoute d'une gestion de la batterie et la VRR.Rappelons tout de même que Steam ne pourra pas ensuite rester les bras ballants quand Microsoft lui-même prépare une contre-attaque avec un nouvel OS spécialement dédié à ces consoles hybrides, dont le premier essai devrait tomber avec le « Project Kennan », une ROG Ally mixé à Xbox dont la sortie serait prévue pour la fin d'année.