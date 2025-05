Mobile : Genshin Impact n'est plus celui qui a atteint le plus rapidement les 5 milliards de dollars

Comme un peu partout ailleurs, le mobile n'est plus un eldorado fait de routes faciles d'accès. En gros il y a de moins en moins d'élus capables de se faire une masse de pognons, tandis que les plus massifs s'en font de plus en plus.Et les saoudiens de Scopely ont de quoi avoir le sourire en annonçant quea franchi la barre des 5 milliards de dollars de revenus en seulement 2 ans, brisant le record tenu jusqu'à présent parayant fait la même chose mais en plus de 3 ans. Une affaire qui roule pour l'entreprise qui peut également aujourd'hui faire une partie de son beurre avec(racheté des mains de Niantic qui souhaitait revenir à sa data).Et pour ceux qui n'ont jamais pris la peine de lancer le téléchargement,n'est rien d'autres qu'unreskiné avec le jeu de plateau le plus populaire du monde, reposant en annexe sur de la collection de cartes… et le besoin de vite sortir la carte-bleue pour être affiché dans le classement.