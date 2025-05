EA Sports WRC : malgré le talent de Codemasters et le prix sympa, c'est la sortie de route

Des critiques globalement favorables, un prix sympa (49,99€) et un suivi permanent plutôt que de nouvelles éditions… Les efforts étaient là, mais la réalité également : le rallye ne fait plus vendre, ou en tout cas pas suffisamment aux yeux d'Electronic Arts qui refuse de continuer à renouveler indéfiniment des droits d'exploitation pour aussi peu de retour.De fait, temporairement ou non, c'est déjà la fin de la franchisedont le seul épisode existant a accueilli une nouvelle et dernière extension, et bien entendu, si le jeu continuera d'exister d'une certaine façon, la fin des droits pour on ne sait quand marquera à l'avenir son retrait des différents stores (libre à l'éditeur de maintenir de son côté les serveurs).Quant à Codemasters (racheté en 2021), c'est moins joyeux que ce que sous-entend le communiqué. La team principale va subir quelques licenciements (confirmé par VGC) et l'on rappelle que la branche de Cheshire avait déjà été absorbée par Criterion pour l'avenir de