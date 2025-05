Supermassive a annulé un jeu Blade Runner prévu... sur Xbox Next Gen et PlayStation 6 Supermassive a annulé un jeu Blade Runner prévu... sur Xbox Next Gen et PlayStation 6

Supermassive vient de perdre un potentiel très bon coup. Selon Insider Gaming, la société spécialisée dans les productions narratives comptait (outre le suivi de The Dark Pictures sans oublier des deals comme Little Nightmares III) nous proposer une ambitieuse adaptation de l'univers Blade Runner pour un scénario inédit se situant en 2065.



45 millions de dollars de budget (dont 9 millions rien que pour la motion-capture et le doublage), et encore, on ne comptait pas l'OST, certains frais pour les artistes, la localisation et les tests Q&A. Mais alors que la pré-production a débuté en septembre 2024 et que le lancement de la full-prod était prévu pour ce mois-ci, tout a été annulé en fin d'année dernière suite à un désaccord avec les ayants droits de la licence Blade Runner.



Dommage car avec un lancement prévu pour septembre 2027 sur PC, PS5, XBS, le titre aurait surtout pu marquer le coup pour ses autres supports : il était également prévu sur Xbox « 5 » et PlayStation 6 (dès que disponible pour l'une comme pour l'autre).