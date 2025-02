Street Fighter : un réalisateur et une date pour la nouvelle adaptation en film (Live)

Après le départ des deux précédents réalisateurs (les frères Danny & Michael Philippou, finalement pris sur un autre projet), la nouvelle adaptation cinématographique dea enfin trouvé celui qui la dirigera en la personne de Kitao Sakurai, notamment connu pour le délire humoristique USque pour le très moyen(aucun rapport avec les « Very »).Notez tout de même qu'il a également participé à la réalisation de plusieurs épisodes depour le compte de Sony, la même boîte à la production deen collaboration avec Capcom qui dit « s'impliquer profondément ». On espère un peu plus que pour lesIl est en revanche étonnant de voir que l'on a déjà une date pour la sortie dans les salles, le 20 mars 2026, mais on est également coutumier des reports avec Sony Pictures.