Tom Henderson : Assassin's Creed Shadows tournerait actuellement autour des 300.000 précommandes

Selon toute vraisemblance, plus rien ne semble pouvoir empêcher le lancement d'pour le 20 mars (après 2 reports), Tom Henderson étant parti à la pêche aux informations chez ses nombreuses sources pour apprendre que le chantier était « quasiment achevé » et que Ubisoft mettait en place ses derniers éléments marketings dont, apprenez-le, la mise en ligne des tests deux jours avant (18 mars donc).Selon le même insider,tournerait actuellement autour des 300.000 précommandes, ce qui continue effectivement de le placer dans les mêmes eaux queet ses quelques 450.000 ventes dès le Day One, pour atteindre les 3,5 millions en un mois.Quoi qu'il arrive, ou alors sauf énorme surprise, on n'ira jamais jusqu'au record de, 8 millions d'unités écoulées en 1 mois, mais ce dernier avait avec lui l'aura du lancement de deux nouvelles consoles (en plus d'être disponible sur old-gen) sans oublier le fait qu'à notre époque, une masse de joueurs n'est plus représentée dans les charts puisque passant par l'Ubi+.