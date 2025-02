Juste avant la Switch 2, Nintendo met fin à deux programmes de ''petites économies''

En terme marketing, la technique est connue et rodée : se débarrasser, ici avant même la présentation d'une nouvelle console, des petits détails susceptibles de fâcher afin de ne laisser que les paillettes dans quelques semaines.Donc soudainement, Nintendo vient de nous apprendre que son programme « GOLD » prendrait fin le 25 mars, faisant qu'il sera impossible de récupérer des « points Or » à l'achat d'un jeu physique ou dématérialisé, pour ensuite le convertir en bons d'achat. Vous pourrez néanmoins continuer à utiliser votre stock restant au-delà et jusqu'à la date limite (chaque point Or n'est valable que 12 mois) mais vous comprendrez surtout par ce timing que le système n'existera pas sur Switch 2. D'ailleurs tiens, votre stock ne pourra être utilisé pour chopper un jeu Switch 2 à moins cher.Et dans le même ordre d'idées, le programme actuel d'achats doublés va également disparaître sur la nouvelle console. Pour rappel, le principe résidait à « acheter » 2 bons pour 100 balles le lot, et ensuite les échanger contre deux gros jeux Switch en dématérialisé. « Gros » dans le sens 60€ le jeu, ce qui vous offrait une économie de 20€ pour la doublette.Alors on ne sait pas si ce retrait vient du fait que Nintendo espère gagner un max dès le lancement de la Next Gen… ou tout simplement si les tarifs évolueront comme ailleurs.