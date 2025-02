Bandai Namco : plus de 100 employés ont ''quitté'' l'entreprise depuis avril 2024 Bandai Namco : plus de 100 employés ont ''quitté'' l'entreprise depuis avril 2024

Le site Automaton a pu mettre la main sur un rapport interne de Bandai Namco Games, indiquant que 117 employés ont quitté l'entreprise depuis avril 2024, renvoyant aux rumeurs de licenciements détournés par la controversée méthode dite « Oidashi Beya » : isoler des employés sans leur confier la moindre tâche, afin de les pousser à la démission (du coup sans indemnité de départ).



Si l'éditeur n'a jamais rien déclaré sur le sujet, ni même globalement sur des licenciements, la société a néanmoins confier avoir revu sa pipeline pour privilégier au maximum les gros jeux, ce qui a causé plusieurs annulations dont des titres One Piece et Naruto, ainsi qu'une collaboration avec Nintendo.



Mais malgré quelques déboires comme la mise à mort de sa branche Online, la société reste sur de bons rails avec notamment le gros succès de Dragon Ball : Sparking Zero et les ventes sur la longueur de Tekken 8 et Elden Ring, et les prochains mois verront les sorties de Bleach : Rebirth of Souls et Little Nightmare III... et peut-être une annonce autour de Ace Combat ?