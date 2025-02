John Gonzales, scénariste principal de Fallout : New Vegas, fait son retour chez Obsidian John Gonzales, scénariste principal de Fallout : New Vegas, fait son retour chez Obsidian

Bonne nouvelle pour l'endurante team Obsidian : John Gonzales, scénariste principal de Fallout : New Vegas, fait son retour dans la société Xbox après avoir passé un temps chez Guerilla pour assurer le scénario de Horizon Zero Dawn (tout en dirigeant la narration de sa suite).



Bon par contre l'homme ne préfère pas relancer une certaine rumeur et préfère prévenir sur LinkedIn que, non, son retour n'est pas à but de lancer le chantier Fallout : New Vegas 2. Et c'est fort dommage, mais notez que l'homme ne dément pas un autre spin-off de la franchise Bethesda, hein (l'espoir, tout ça…). Toujours est-il qu'avec un recrutement aussi récent, son impact devrait être minime pour le futur The Outer Worlds 2 et il faudra plutôt attendre le sujet suivant.



Plus proche de nous, Obsidian sortira Avowed dans un peu plus de deux semaines.