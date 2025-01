Date de la conférence Summer Game Fest

Geoff Keighley termine le mois en annonçant le retour de son fameux « Summer Game Fest » avec 40 éditeurs (mais lesquels ?) réunis pour nous dessiner le calendrier futur. L'event principal, l'habituelle conférence, se tiendra le vendredi 6 juin à 23h00 (heure FR) pour dérouler annonces et trailers durant 2 bonnes heures.Le 7 et 9 juin, des élus pourront se rendre à Los Angeles pour tâter les bornes jouables et Geoff ajoute la tenue d'un autre event parallèle dit « interentreprises », en collaboration avec Christopher Dring (ancien boss de GamesIndustry).Sans prendre trop de risque, vu les habitudes, on peut sans mal parier sur un Xbox Showcase, un PC Gaming Showcase et un Devolver Digital Direct dans les mêmes eaux, tandis que les principaux autres (PlayStation, Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts) se placeront en fonction de l'humeur.