Kingdom Come Deliverance II : face à la gronde, PLAION va refaire le doublage FR

Encore une semaine avant le très attendu lancement de, un titre dont l'annonce récente de multiples DLC pousse déjà certains à prendre leur mal en patience pour une version « Complete », et la nouvelle déclaration bien officielle va les conforter dans ce choix : suite à la gueulante devant le doublage FR jugé infâme (et apparemment traité de la pire des façons par l'éditeur), PLAION indique que le jeu va repasser par la case ré-enregistrement.Alors forcément, à quelques jours de la sortie, n'espérez pas de miracles car les choses se feront en deux temps : une partie du nouveau doublage sera proposé via un patch Day One, tandis que le reste arrivera dans une mise à jour prévue début mars. Au moins ça ne restera pas en l'état...