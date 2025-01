PlayStation Productions veut maintenant tenter son propre film Resident Evil PlayStation Productions veut maintenant tenter son propre film Resident Evil

PlayStation Productions veut définitivement être une boîte qui compte dans le monde du cinéma/série TV, et alors que s'approchent la Saison 2 de The Last of Us et la soudaine curiosité Until Dawn (dans les deux cas en avril), l'entreprise annonce par surprise un partenariat pour rebooter une nouvelle fois la franchise Resident Evil au cinéma.



Le partenariat se fera avec les ayants-droits Constantin Film (qui ne lâchent rien depuis les années 90) tandis que le distributeur n'a pas encore été trouvé parmi les 4 autour de la table, dont la Warner et Netflix.



Coté organigramme, nous aurons Zack Cregger à la réalisation (Barbarian) et Shay Hatten (John Wick 4) à l'écriture, pour une expérience qui (promis cette fois) reviendrait aux bases horrifiques de la saga vidéoludique. On va croise les doigts...