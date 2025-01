Doom : The Dark Ages ne veut plus s'embêter avec un mode multijoueur (+ éditions spéciales) Doom : The Dark Ages ne veut plus s'embêter avec un mode multijoueur (+ éditions spéciales)

Petit retour sur la nouvelle présentation hier de DOOM : The Dark Ages pour parler des différentes éditions, avec tout d'abord la « Premium » à 109,99€ qui intégrera notamment 2 jours d'accès anticipé, la future extension et quelques skins habituels. Et comme souvent maintenant avec Microsoft Xbox, pour faire lien avec le Game Pass, les abonnés pourront se contenter d'upgrader l'offre en récupérant uniquement les bonus pour 31,49€.



Les plus fans (fortunés) pourront eux se tourner vers le Collector déjà en précommande sur le site de Bethesda, avec tout le contenu précité accompagné d'un Steelbook, une réplique de carte d'accès et surtout une statuette du Doom Slayer (30cm). Il vous en coûtera 209,99€.



Enfin, si id Software ne s'est jamais prononcé sur le contenu multi, c'est tout simplement parce qu'il n'y en aura pas, les développeurs ayant voulu se focus exclusivement sur une grosse campagne solo. Puis bon, il faut avouer que tout le monde a oublié le multi de Doom Eternal…