Palworld : la nouvelle feuille de route

Hier,soufflait sa première bougie si le titre est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (également toujours dans le Game Pass), sa carrière est encore loin d'être terminée vu que nous en sommes toujours à l'accès anticipé et 2025 sera chargé en ajouts et améliorations comme l'indique cette nouvelle feuille de route :- De nouvelles extensions majeures de contenu.- Cross-play + échanges avec les joueurs du monde entier.- Mise en avant du scénario avec une finalité et un ultime boss.- De nouvelles façons d'améliorer ses Pals.- Encore plus de Pals et d'éléments à créer.- D'autres collaborations en plus de celle de- Tout un tas d'améliorations dont l'optimisation et le HUD.En bonus, un sondage de popularitépour voter parmi les 180 bestioles actuellement disponibles.