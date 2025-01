Le bilan de 2024 pour l'Europe Le bilan de 2024 pour l'Europe

C'est l'heure du bilan européen de 2024 avec en principale mauvaise nouvelle un marché hardware en chute de 21 % pour ce qui est des consoles traditionnelles. Rien de surprenant entre une PlayStation 5 qui a dépassé son milieu de cycle (-20%), une Xbox Series qui peine à faire valoir son offre (-48%) et une Switch résistante mais dont l'âge font de plus en plus mal aux articulations (-15%).



Pour ce qui concerne les jeux, c'est plutôt stable (+1%) et ce malgré un manque de sorties aussi explosives qu'un Rockstar, un Hogwarts Legacy, un Elden Ring ou même une grosse cartouche Nintendo, mais la situation reste correcte par la profusion de belles cartouches et des boost inattendus, notamment le cas Fallout 4 (merci Prime) et le cas The Crew 2 qui dans un message de rédemption suite à la fermeture des serveurs du premier épisode fut vendu 0,99€ pendant 2 semaines (suffisant pour s'afficher très haut dans le classement).



A noter :



- Sur 188,1 millions de jeux vendus, seulement 56,5 millions l'ont été en physique (-22%) en prenant en compte que ce comparatif serait encore pire si Nintendo livrait ses données numériques (sans parler de tous les « petits » qui eux aussi ne sont pas référencés).

- EA Sports FC 25 fait 5 % de moins que le 24.

- Black Ops 6 fait 9 % de mieux que Modern Warfare III.

- Helldivers II est la 3e meilleure entrée de l'année.

- Parmi les déceptions notables : Star Wars Outlaws (47e), Final Fantasy VII Rebirth (49e) et surtout Dragon Age : The Veilguard (67e).





LE TOP 20 EUROPÉEN DE 2024

(pas de données numériques pour Nintendo)



1. EA Sports FC 25

2. Call of Duty : Black Ops 6

3. EA Sports FC 24

4. Grand Theft Auto V

5. Hogwarts Legacy

6. Helldivers 2

7. Red Dead Redemption 2

8. The Crew 2

9. It Takes Two

10. Call of Duty : Modern Warfare III



11. Elden Ring

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. Dragon Ball : Sparking Zero

14. Rainbow Six Siege

15. Warhammer 40.000 : Space Marine II

16. Need for Speed Heat

17. Super Mario Bros. Wonder

18. Super Mario Party Jamboree

19. Fallout 4

20. Metro Exodus