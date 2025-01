Marvel Rivals : lancement réussi pour la Saison 1

Avec du bon travail et la licence qui va avec, de nouveaux GAAS à succès peuvent encore émerger, preuve avecqui non content d'avoir fait un excellent lancement vient pour sa Saison 1 de briser son propre record d'audience : 644.269 joueurs connectés simultanément sur Steam hier, soit 30 % de plus qu'en décembre. C'est pour info le 14e plus gros pic de l'histoire de la plate-forme de Valve.Pour info, à en croire les derniers leaks en date, la Saison 2 devrait vraisemblablement être sur le thème des X-Men vu l'identité des 6 persos attendus (à vérifier néanmoins) :- Professeur X- Cyclope- Jia Jing- Colossus- Locus- Trapster