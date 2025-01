[RUMEUR] Nouvel indice sur le remake de Oblivion [RUMEUR] Nouvel indice sur le remake de Oblivion

L'information commence à être relayée un peu partout : Oliksii Moskovchenko (directeur artistique chez Virtuos) indique travailler sur un « remake encore non annoncé », sous Unreal Engine 5 et à destination de l'habituel trio PC, PlayStation 5 et Xbox Series.



Aucun indice, si ce n'est justement les rumeurs insistantes depuis quelques semaines sur un remake de The Elder Scrolls IV : Oblivion, justement chez Virtuos, dont l'annonce tomberait prochainement lors d'un nouveau Xbox Direct (cette fois selon exts1s).



Pourquoi pas serait-on tenté de dire, si ce n'est la surprise de l'exploitation d'un tel moteur pour une franchise habituée au Creation Engine. De quoi espérer un joli rendu tout neuf, même si des questions vont se poser quant à l'accessibilité pour les moddeurs.