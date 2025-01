Xbox : le xCloud arrive sur TV LG

Parmi les premières annonces du CES, apprenons que Microsoft va continuer de déployer son xCloud sur de nouveaux supports, et c'est bientôt 3 ans après les TV Samsung et les Fire TV Amazon en 2024 que seront concernés dans le courant de l'année les TV LG afin de toucher de plus en plus de monde à la simple condition de posséder une manette. Et une bonne connexion.2025 qui verra d'ailleurs le xCloud prendre de l'importance pour Microsoft avec le déploiement progressif de plus en plus de titres sans qu'ils ne soient nécessairement dans le Game Pass (mais il faudra du coup les acheter numériquement, sauf si vous les possédez déjà).Le Game Pass accueillera dans les semaines à venir des titres commeet (apparemment)