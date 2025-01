Atari : et maintenant, la nomade rétro Atari : et maintenant, la nomade rétro

Si SEGA comme Nintendo et PlayStation ont semble t-il laissé de côté le délire des consoles rétro, chacun pour des raisons personnelles, ce n'est pas le cas de Atari qui après avoir joué sur plusieurs consoles de salon s'apprête à lever le voile sur la « GameStation Go », cette fois un appareil essentiellement nomade (la présence de ports HDMI et USB-C laisse clairement entendre une option hybride).



Un sacré pavé dont vous pouvez avoir un premier aperçu ci-dessous, avant une présentation plus complète la semaine prochaine durant le CES où devraient être livrés prix et date de sortie pour cet appareil de collectionneur qui, cette fois, ne devrait pas proposer de liste de jeux pré-sélectionnés mais bien un accès via micro-SD.