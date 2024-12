Tales of : Bandai Namco a déjà en tête d'autres remasters avec même une équipe dédiée

On ne compte plus les portages et refontes des Tales of, et c'est loin d'être terminé quand le producteur même de la série (Yusuke Tomizawa) annonce que le « Remastered Projet » déjà visible dans la bande-annonce ci-dessous est loin de concerné uniquement(dont la sortie tombera le 17 janvier 2025) mais toute une gamme de titres.Il n'en dira pas plus, hormis que si les choix de remasterisation devront rester cohérent (?), Bandai Namco a l'intention d'en faire « autant que possible ». Au moins ça a le mérite d'être clair, et ça permettra de patienter jusqu'au prochain épisode inédit car mine de rien,, ça a déjà plus de 3 ans.