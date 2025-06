Charts Japon : départ turbo pour la Switch 2

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 2 au 8 juin 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de retour du genre mais cette fois, c'était obligatoire vu le lancement de la Nintendo Switch 2 qui en l'espace de 3 jours affiche déjà son intention d'envahir un marché déjà soigneusement labouré par sa grande sœur : avec quasiment 948.000 unités écoulées, la « Next Gen » de Nintendo devient officiellement le plus grand lancement de l'histoire du Japon, battant et de loin la précédente record du titre, à savoir la bonne vieille PlayStation 2 et ses 630.000 la première semaine. Et tout ça sans inclure les ventes directes en ligne (également valable à l'époque pour la PS2 d'ailleurs).La rupture de stock restant néanmoins plus important au Japon qu'ailleurs, il faudra observer avec attention les prochaines semaines et surtout se demander déjà à quoi pourra bien ressembler son premier noël avec l'apport d'un jeu Pokémon (certes un spin-off, et cross-gen, mais quand même).Côté software, c'est là aussi un record. Aucun jeu de lancement n'a jamais fait aussi bien queet ses 780.000 unités (bundles inclus, évidemment) tandis qu'il sera bien difficile de juger du reste, encore plus maintenant avec la part du numérique.