Bloober Team balance un autre trailer de gameplay pour Cronos : The New Dawn

Faute d'éditeur, et c'est voulu, Bloober Team ne peut compter que sur lui-même pour communiquer sur son attirantet nous délivre aujourd'hui un quatrième trailer, peu de temps d'ailleurs après celui du Summer Game Fest et ici essentiellement fait de gameplay dont cette mécanique où certains corps d'ennemis prétendument tués pourront fusionner entre eux si vous ne les brulez pas avant.Toujours pas de date de sortie autre que « fin d'année » (PC/PS5/XBS) et l'on rappelle à ceux qui n'étaient pas là hier que le studio a de nouveau signé avec Konami pour du, cette fois avec un remake du tout premier épisode.