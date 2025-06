The First Berserker : place aux femmes The First Berserker : place aux femmes

Il y a quelques jours, The First Berserker : Khazan accueillait une mise à jour permettant d'ouvrir l'expérience à un plus large public avec un mode Facile (mais également Hardcore) et c'est peut-être également dans cette optique que le jeu permettra également dès le 26 juin de jouer une version féminine de Khazan, néanmoins sans trop réclamer de taf (la majorité des cinématiques et dialogues sautent, faute de nouveau doublage).



D'ailleurs si vous avez déjà acheté le jeu ou que vous comptez le faire avant le 26 juin, un pack vous sera offert le même jour, avec un nouveau set d'armure (complet) et quelques nouvelles coupes.