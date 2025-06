Marathon : à seulement 3 mois du lancement (?), Hermen Hulst essaye de rassurer

Face aux investisseurs, Hermen Hulst fut à un moment confronté au cas de l'avenir PlayStation, plus précisément à celui des GAAS et encore plus précisément le cas, objet de bien des interrogations et potentiel tournant dans le futur de Bungie.Et le problème, c'est que si le PDG de Sony Business Group a évidemment souhaité se montrer rassurant (l'inverse serait particulier), reste que sur chacun des points, on a l'impression d'être plus proche du déversement de bons mots à défauts de concret. En premier lieu, Hulst évoque le fait de ne surtout pas vouloir réitérer les mêmes erreurs qu'avec, pointant que ce dernier était surtout face à un marché trop concurrentiel mais oubliant que c'est également le cas deet son principe d'Extraction Shooter (encore plus sur PC, sachant que le jeu de Bungie a l'audace de ne pas être F2P).Deuxième point, Hermen Hulst assure que le titre sortira pour cette année fiscale, donc avant le 31 mars 2026, laissant de fait quelques interrogations sur cette soudaine fenêtre très vague alors que le titre est censé sortir dans 3 mois (petit report à prévoir ?). Aucune réponse n'est en revanche apportée sur les dernières rumeurs parlant de l'annulation de soutien financier sur le plan marketing, et du report de diffusion de la deuxième bande-annonce (apparemment de base prévue pour le Summer Game Fest).Enfin, Hulst reconnaît que les retours de l'Alpha ont été « variés » (le terme poli, donc) mais entend bien à ce que les critiques émises servent à améliorer le produit final.