Penny Blood : la situation se complexifie davantage pour le successeur spirituel de Shadow Hearts

On commence à comprendre le pourquoi du silence autour de, suite spirituelle de la franchisekickstarté avec succès aux côtés deLe studio Wildrose en charge du premier cité vient de déclarer avoir porté plainte il y a quelques mois (l'info ne sort que aujourd'hui) contre Ben Judd et Dangen Entertainment, tous deux responsables de la campagne Kickstarter et accusés de ne pas avoir livré la totalité des fonds recueillis au studio, les mettant dans une situation encore plus instable que prévue (de base, les fonds nécessaires réclamaient l'apport supplémentaire d'un éditeur, que Wildrose continue de chercher).On n'en saura pas davantage mais on se demande néanmoins ce qui a pu passer par la tête de Wildrose pour s'associer avec une société dont le fondateur (Ben Judd donc) fut déjà accusé en 2019 de non-paiements envers ses propres développeurs, en plus de harcèlement sexuel qu'il a d'ailleurs reconnu publiquement…Wildrose se contente d'un simple communiqué pour dire que la vérité va bientôt éclater officiellement, et reconnaît être dans une situation « très difficile ». Notez quene semble lui pas affecté par toute cette affaire.