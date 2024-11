1 million de ventes pour S.T.A.L.K.E.R. 2

En dépit de plusieurs problèmes techniques qui vont donner du travail à l'équipe dans les temps à venir, cette dernière a néanmoins été récompensée par la communauté :s'est écoulé à 1 million d'unités en moins de 2 jours, une très jolie performance pour un titre pourtant non disponible sur PS5 et accessible via le Game Pass PC comme Xbox.Hier, le titre a justement poussé légèrement plus loin son pic d'audience à 117.000 joueurs connectés simultanément sur Steam.