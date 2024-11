Frontier préfère annuler F1 Manager 2025 Frontier préfère annuler F1 Manager 2025

Ce qui devait être le deal de la décennie pour Frontier a pris des allures de cauchemar financier. Il y a quelques années, l'entreprise annonçait avoir signé un partenariat avec la F1 pour la conception de la franchise F1 Manager, mais malheureusement, l'entreprise a été confronté à diverses réalités : la F1 reste un marché de niche dans le jeu vidéo, et le fait de sortir un épisode par an n'est pas là pour arranger les choses, surtout avec une équipe qui doit couvrir plusieurs autres chantiers.



Résultat, alors que F1 Manager 2022 démarrait « bien sans plus », la communauté a commencé à pousser une gueulante après l'abandon du suivi au bout de quelques mois… au profit de F1 Manager 2023 vendu plein pot et fourni avec des brouettes de bugs. Un échec commercial de plus, que n'a pas totalement comblé F1 Manager 2024 malgré une meilleure copie.



De fait, Frontier revoit totalement ses plans en annulant F1 Manager 2025 au profit d'un meilleur suivi pour l'épisode en cours, dont la dernière MAJ (1.9) a été applaudie par la communauté. Ironiquement, beaucoup estiment que les nouvelles fonctionnalités apportées dans cette upgrade semblaient de base réservées au prochain jeu.