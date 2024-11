Test Drive Unlimited SC : Nacon offre un DLC en compensation aux joueurs (de plus en plus dépités) Test Drive Unlimited SC : Nacon offre un DLC en compensation aux joueurs (de plus en plus dépités)

L'upgrade PlayStation 5 Pro de Test Drive Unlimited : Solar Crown fera difficilement oublier le lancement catastrophique de ce retour pourtant très attendu d'une franchise précurseuse, un peu le Forza Horizon avant l'heure, mais le manque de budget ou une ambition bien trop démesurée ont conduit à un résultat déplorable que le premier patch n'a que peu sauvé (mais d'autres arrivent hein…).



Histoire de se racheter un peu d'image, l'éditeur annonce offrir à tous les joueurs s'étant connecté avant le 30 septembre un pack DLC fait d'une Porsche 911 CC (1986) et 5 autocollants… Sur le subreddit de la communauté, ça hésite entre se tordre de rire ou pleurer devant la compensation jugée misérable, encore plus pour les malheureux ayant craché un billet pour l'édition GOLD et son accès anticipé inutile (ah quand y a pas de serveurs en état…).