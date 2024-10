L'hémoragie continue chez Ubisoft Milan L'hémoragie continue chez Ubisoft Milan

Que va t-il rester d'Ubisoft Milan ? Le studio avant tout porté dans le soutien depuis des années et encore récemment avec de l'aide au développement sur Star Wars Outlaws avait réussi à tirer sa propre épingle avec les deux tactical Mario+ The Lapins Crétins, mais les départs simultanés de Cristina Nava (productrice) et surtout Davide Soliani (réalisateur) ont clairement remis en question l'avenir de cette franchise cross-over, les choses sont loin de s'arranger selon les sources d'Insider Gaming.



Est rapporté que fin octobre, le studio subira non pas une vague de licenciements mais de « départs » sur quasiment tous les types de poste, avec en principale cause la fin du télétravail loin d'arranger les effectifs qui pendant l'ère Covid ont déménagé de la capitale où la vie était trop chère (notamment logement) et sont désormais dans l'impossibilité de revenir en arrière.



Il se murmure justement que plusieurs du lot vont rejoindre Davide Soliani dans sa nouvelle boîte « Days 4 Night Studios », bossant déjà sur un jeu « original » en collaboration avec Christian Cantamesse (scénariste et concepteur de Red Dead Redemption), le tout avec l'aide financière de Krafton.