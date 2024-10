La franchise Final Fantasy dépasse les 195 millions de ventes (+ 10 millions sur un an) La franchise Final Fantasy dépasse les 195 millions de ventes (+ 10 millions sur un an)

Sans paillettes ni petit artwork d'illustration, Square Enix s'est contenté de mettre à jour le bilan de ses deux franchises principales via un rapide communiqué, permettant d'apprendre que Final Fantasy pèse aujourd'hui 195 millions de ventes, soit 10 millions de plus sur un an pile. Un boost mené par FFVII Rebirth et le soutien sur la longueur de Final Fantasy XVI, FFXIV Dawntrail mais aussi la gamme Pixel Remaster.



De quoi maintenir la franchise au statut de 3e plus grand succès de l'histoire du Japon (derrière les intouchables Pokémon et Mario), mais attention à ne pas perdre sa place sur le podium d'ici quelques années : Resident Evil réduit l'écart à chaque trimestre (160 millions au dernier rapport).



L'autre mise au point, c'est pour Dragon Quest désormais à 91 millions, donc un petit boost de 3 millions sur un an faute de sorties marquantes (Infinity Strash et Monsters 3). Nul doute que le bilan sera meilleur dans un an, rien qu'avec le lancement le mois prochain de Dragon Quest III HD-2D tout en espérant que le reveal de Dragon Quest XII se profile à l'horizon.