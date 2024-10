Alien Isolation : promo et RDV pour les 10 ans

A un jour près, voilà déjà 10 ans queest venu nous mettre un sacré coup de flippe et SEGA célébrera cette anniversaire ce soir à 18h00 sur sa chaîne Twitch avec des cadeaux à offrir, du let's play nostalgique et « bien plus encore ».Un remaster ? Une suite ? Les espoirs sont toujours vifs chez la communauté mais les retardataires repartiront quoi qu'il arrive avec une promotion : entre 7 et 9 balles selon le support (PC, PlayStation, Xbox) pour le jeu et l'intégralité de ses DLC, et ce jusqu'à demain soir.