Baldur's Gate III : les mods dispos sur consoles

Disponible depuis le début du mois dernier sur PC, l'Upgrade 7 deest désormais proposée aux joueurs PlayStation, Xbox Series et Mac, apportant de nouvelles fins maléfiques, un split-screen dynamique (se rejoignant en un seul ou se scindant selon la proximité entre les deux joueurs), mais aussi et surtout les mods.Il ne faut pas s'attendre à la folie d'un jeu Bethesda et non, vous n'aurez pas de délire style skin de Gandalf, Daenerys ou Bob l'Éponge, mais tout de même de nouvelles options sympathiques comme de la personnalisation de dés, de nouvelles coupes de cheveux, divers boosts d'xp et (indéniablement l'un des plus populaires) la possibilité d'augmenter votre groupe au-delà de 4 sur le terrain. De quoi faire face à tous les dialogues, mais aussi frapper salement le challenge. Vous qui voyez (et attention aux bugs).