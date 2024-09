Suicide Squad programme sa Saison 3 Suicide Squad programme sa Saison 3

Il se murmure que Rocksteady pourrait retourner vers une expérience totalement solo, mais même si cela se vérifie à l'avenir, reste que quelques malheureux sont dans l'obligation de poursuivre la carrière de Suicide Squad, dont la Saison 3 débutera le 1er octobre.



Et alors que tout porte à croire que le suivi fut amputé des deux-tiers de son contenu (4 Saisons au lieu de 12), on aurait au moins pu espérer que les développeurs offriraient le meilleur pour au moins sauver les honneurs, mais malheureusement, après Mme Freeze et son design qui a réussi à faire parler de lui, le prochain personnage jouable sera donc Zoe Lawton, la fille de Deadshot.



On n'a rien contre « Lawless » mais tout de même, ce n'est pas comme si l'univers DC ne réservait pas quelques vilains un peu plus porteurs commercialement : Killer Croc, Double-Face, Catwoman, Sinestro, Bizarro... Mais bon.