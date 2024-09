StarCraft arrive dans le Game Pass, pendant que se préparerait un spin-off orienté shoot StarCraft arrive dans le Game Pass, pendant que se préparerait un spin-off orienté shoot

Petit à petit, le back catalogue d'ABK va rejoindre les arguments du Game Pass et même si cela ne fait pas trop « local » comme annonce, Phil Spencer a confirmé durant le TGS que le 5 novembre sera marqué par l'arrivée dans le service de Starcraft Remastered et Starcraft 2 (incluant les 3 campagnes). Bien évidemment, on parle uniquement du Game Pass PC (et Ultimate), aucun portage console n'étant à l'ordre du jour.



Un moyen d'attirer de nouveaux curieux pour préparer l'avenir et coïncidence, en parallèle, Jason Schreier affirme que Blizzard est en train de préparer un shooter exploitant la franchise, dirigé par Dan Hay (ancien directeur exécutif de la licence Far Cry).