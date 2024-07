Armored Core VI dépasse les 3 millions

FromSoftware revient évoquer brièvement, pas pour en annoncer une extension (malgré certaines rumeurs sur le sujet) mais juste pour signaler que cet épisode continue d'appuyer son statut de plus gros succès de l'histoire de la franchise avec désormais plus de 3 millions d'unités écoulées à travers le monde.On note néanmoins qu'en compilant les données, le titre aura fait environ 70 % de ses ventes lors de ses deux premiers mois de carrière, preuve qu'il sera peut-être difficile de pousser encore plus loin le bilan.