Sans surprise, Resident Evil 7 fait à son tour un gros flop dans sa version iOS

On en parlait il y a moins d'un mois et même un boost de communication de la part de Capcom n'aura rien changé à la situation des « AAA sur mobile » : selon les données recueillies par Appfigures, la version iOS (iPhone 15 Pro & Pro Max uniquement) a attiré moins de 2000 joueurs à travers le monde depuis son lancement il y a deux semaines. Cela représente moins de 30.000$ dans les poches de Capcom (en enlevant au préalable la taxe Apple), à se demander s'il y a une rentabilité à trouver dans ce secteur, même sur la longueur.Capcom s'en remettra, et la série également, en se permettant de rappeler justement quesera réalisé par Koshi Nakanishi (auteur du 7).