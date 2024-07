Takashi Iizuka souhaite faire un Sonic RPG

Probablement pas indifférent au succès des différentes itérations RPG de Mario qui aura réussi en moins d'un an à enchaîneret prochainement, le chef de la Sonic Team Takashi Iizuka a déclaré auprès de « Good Vibes Gaming » être particulièrement intéressé pour en faire de même avec, déjà parce qu'il est très fan du genre et que même s'il n'a pas de plan concret « pour le moment », il souhaite pouvoir se lancer sur le sujet avant de prendre sa retraite (il a 54 ans donc on est large).Petite pensée à Bioware et son, dont la qualité a apparemment mené à l'oubli de tous.