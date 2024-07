Les prochains jeux PS Plus Extra & Premium Les prochains jeux PS Plus Extra & Premium

Pas de surprise après le leak de billbil-kun hier : les principaux morceaux du PS Plus Extra pour le mardi 16 juillet 2024 seront bien Remnant II, Crisis Core FFVII Reunion, No More Heroes III et Travis Strikes Again.



Ils seront accompagnés de Pathfinder : Wrath of the Righteous, Mount & Blade II, Deadcraft, Steep et The Jackbox Party Pack 9.



Enfin, et cette fois exclusivement pour les membres Premium :



- Job Simulator (PSVR2)

- Summoner (PS2 Classic)

- Ratchet & Clank : La Taille, ça compte (PSP)

- Jeanne d'Arc (PSP)