Moins de 6 mois après la sortie, Ubisoft rabote le prix de Prince of Persia TLC

Phénomène pas si commun à notre époque tant on a tendance à confondre avec les vagues régulières de promotion,baisse de prix et pas sur un temps donné mais bien définitivement : ce sera désormais 39,99€ maximum (49,99€ pour la version Deluxe), soit 10€ de moins que le tarif affiché il y a un peu plus de 5 mois. Et qui on le comprend aurait du être comme tel depuis le départ.Un spin-off plutôt sympathique même si très standard dans la forme comme le fond, ayant au moins eu le mérite de bénéficier de plusieurs MAJ gratuites de contenu, et dont on attend d'ailleurs une vraie extension plus tard cette année (elle payante).