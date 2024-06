[LEAK] Mortal Kombat 1 : les personnages du Kombat Pass 2 (dont 3 guests) potentiellement dataminés [LEAK] Mortal Kombat 1 : les personnages du Kombat Pass 2 (dont 3 guests) potentiellement dataminés

L'arrivée dans les prochaines semaines de Takeda Takahashi au casting de Mortal Kombat 1 mettra fin au suivi du premier Kombat Pass, et comme chacun sait, le jeu a toutes les chances d'enchaîner avec une seconde année de contenu.



A ce sujet, le dataminer Interloko a annoncé avoir découvert les mentions de 6 nouveaux personnages à venir (hors Kameo) dont trois invités :



- Cyrax

- Sektor

- Noob Saibot

- Le T-1000 de Terminator 2

- Conan le Barbare

- Ghostface (Scream)



Le cas de Ghostface avait déjà été leaké plus tôt cette année, et il n'y a rien d'étonnant vu l'arrivée d'un nouveau film Scream (le septième) courant 2025.