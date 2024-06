Suite à l'échec de Blue Protocol, la branche Online de Bandai Namco déclarée insolvable

La situation se complique dangereusement pour la branche Online de Bandai Namco, l'éditeur faisant état d'une perte nette de 8,201 milliards de yens (environ 51 millions de dollars) pour l'année fiscale qui s'est achevée en mars dernier, soit deux fois pire qu'au rapport précédent alors que l'objectif était un retour au vert grâce au lancement du MMO F2P, finalement un total échec.Si Bandai Namco Games continue de s'en sortir bien, et encore plus la maison-mère grâce à une nouvelle hausse des revenus autour du merchandising, la branche Online responsable par le passé de titres commeetest aujourd'hui tellement dans le rouge qu'elle vient d'être déclarée insolvable. On rappelle quen'est même pas encore sorti en occident malgré la collaboration avec Amazon Games.En février dernier, Bandai Namco annonçait que suite à de multiples déceptions commerciales, la société tenterait de se ressourcer vers un nombre beaucoup plus limité de chantiers en simultané afin de davantage miser sur la qualité. La société doit encore lancer cette annéeet surtout