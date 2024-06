Starfield : face au review-bombing, Todd Howard promet d'examiner l'offre du Creation Club Starfield : face au review-bombing, Todd Howard promet d'examiner l'offre du Creation Club

Décidément Bethesda n'en loupe pas une, et alors que Starfield remontait doucement la pente grâce à plusieurs mises à jour et une future première extension très attirante dans ses intentions, le titre vient de subir une vague de review-bombing sur Steam. En cause, le fameux Creation Club, une plate-forme officiel permettant de « payer » des mods aussi bien sur PC que Xbox Series, genre de chose qui ne passe pas auprès d'une certaine communauté alors que le débat fait rage :



- D'un côté, ceux qui militent pour la gratuité historique des mods, avec à la rigueur des Patreon ou autres moyens de faire des dons aux plus ambitieux.

- De l'autre ceux qui notent que les mods gratuits existent toujours sur le Creation Club, et que c'est les créateurs qui décident seuls de la monétisation, ajoutant qu'il est injuste de faire du review-bombing alors que la pratique est démocratisée dans des jeux comme Minecraft et Roblox sans pour autant créer de scandale.



Quoi qu'il en soit, Todd Howard a du réagir publiquement en indiquant être à l'écoute des commentaires et devoir examiner la façon de proposer du contenu sur cette plate-forme. Car s'il n'est pas déraisonnable d'estimer que Bethesda est dans son bon droit de prendre une petite commission pour faire tenir sa plate-forme tout en ayant une équipe dédiée à vérifier l'absence de couacs de compatibilité (notamment sur Xbox Series et qui sait un jour ailleurs), reste l'éternel problème : les prix parfois abusés.



Et de ce côté, impossible pour Bethesda de pointer les choix de la communauté sans se regarder dans une glace quand eux-mêmes vendent des mods officiels comme une pauvre mission d'environ 30 minutes (7€), un lot de 5 peluches (3€) ou encore un pack de décos (10€).