House of the Dead 2 Remake en approche House of the Dead 2 Remake en approche

Ce ne serait pas une vraie annonce puisque technique, l'existence du chantier est connu depuis un moment, mais l'heure semble en tout cas être venue pour le premier reveal de The House of the Dead 2 Remake à en croire l'organisme de classification PEGI, sous-entendant une sortie proche (shadow-drop ?).



Et quand on connaît les habitudes de Forever Entertainment (sorties sur Switch puis ensuite portages sur les autres supports) et l'arrivée d'un Nintendo Direct dans les prochains jours, on peut en conclure que nous devrions effectivement bientôt servi, ce qui n'était pas gagné avec cet éditeur bien opaque : Fear Effect Reinvented est porté disparu, officieusement annulé mais sans communiqué clair, et le remake de Panzer Dragoon Zwei était censé sortir fin 2021. Aucune nouvelle depuis.