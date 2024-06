Visions of Mana prend RDV pour mercredi

Le plus gros du Summer Game Fest est déjà derrière nous mais n'oublions pas qu'il reste des choses à dire, comme l'Ubisoft Forward ce soir, une présentation plus complète deetdemain, le Nintendo Direct à venir on ne sait quand, et, on l'apprend tout juste, une nouvelle présentation dece mercredi 12 juin à 12h45 heure FR.Square Enix assure que la date de sortie sera délivrée pour l'occasion, permettant du coup de savoir si oui ou non la version PlayStation 4 sera reportée (en lien avec les propos de Midori).