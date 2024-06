Fallout (Prime) : au moins 5 saisons en tête

Dire quefut un succès sur Prime est un euphémisme, et après avoir abordé le point des répercussions sur l'audience JV, il faut évoquer l'avenir et le showrunner Graham Wagner a indiqué via The Hollywood Reporter que si ce genre de franchise peut donner des saisons « par centaines », en étant plus réaliste, les choses sont bien parties pour aller aux alentours des 5 saisons. C'était d'ailleurs plus précisément 3 saisons en tête si le succès avait été modéré, mais 5 est maintenant devenu « plus attrayant ».Wagner reste conscient que « l'industrie est capricieuse » sans entrer dans les détails des plus logiques (juste d'audience soudaine, coupe budgétaire…) et l'équipe prendra soin à ce que chaque saison donne l'impression d'être « la dernière » en laissant néanmoins à chaque fois une porte ouverte, comme pour à la fois assurer l'avenir sans frustrer le public en cas de couac majeur. Et on peut effectivement en citer des séries annulées après un cliffhanger bien balaise…La Saison 2 est en tout cas officialisée, avec un tournage déménagé dans le sud de la Californie (la météo des alentours de New York fut jugée tellement problématique qu'elle a gâché plusieurs scènes), et vu le rythme moderne du média, on va sagement patienter jusqu'à fin 2025 voire début 2026.